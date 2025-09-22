Convocan a historiadores santiagueños a participar en unas jornadas nacionales en Córdoba

El encuentro será en la ciudad de Río Cuarto, entre el 23 y 26 de octubre.

A través del Equipo de Historia Universidad Nacional de Santiago del Estero, el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto lanzó la convocatoria para las XX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, que tendrán lugar en la ciudad cordobesa entre el 23 y el 26 de septiembre de 2026.

El encuentro busca dar continuidad a un espacio de debate e intercambio entre historiadores, docentes, estudiantes e investigadores, consolidado a lo largo de sus sucesivas ediciones como un ámbito plural, abierto y en permanente actualización.

El propósito central es fortalecer la integración de los Departamentos y Escuelas de Historia de las universidades públicas y promover la reflexión sobre las principales líneas de investigación histórica e historiográfica, así como sus vínculos con otras disciplinas.

Convocatoria

Desde la organización se informó que la presentación de Mesas Temáticas de Trabajo estará abierta del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2025. Cada propuesta deberá incluir un título, un resumen de hasta 1000 caracteres y tres palabras clave.

El resumen debe detallar la temática, la fundamentación y el objetivo general de la mesa, mientras que las palabras clave deberán estar vinculadas a las áreas problemáticas en las que se inscribirá la propuesta. Estos elementos serán utilizados por el comité organizador para estructurar los ejes de debate.

Asimismo, se precisó que la publicación de las mesas aceptadas y la convocatoria para la presentación de resúmenes estará disponible a partir del 1 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 9 de febrero de 2026.

Por mayor información, los interesados pueden contactarse al correo electrónico unsehistoria@gmail.com; al teléfono 385 450-9500; o de manera presencial, al Box de Historia, ubicado en la sede central, cito en avenida Belgrano (S) 1912.