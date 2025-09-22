La Cañada celebró la llegada de la Primavera con música, sorteos y un concurso de flores

La comunidad disfrutó de una jornada festiva organizada por la Comisión Municipal, con shows en vivo, regalos y la creatividad de los vecinos como protagonistas.

Hoy 17:54

La comunidad de La Cañada vivió un colorido festejo por la llegada de la Primavera, en un evento organizado por la Comisión Municipal que reunió a vecinos de todas las edades en un clima de alegría y participación.

El escenario de Morenito Suárez fue el centro de la celebración, donde se realizaron sorteos, entregas de regalos y se disfrutó de música y baile. La comunidad acompañó masivamente, generando un ambiente festivo y familiar.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el concurso de flores amarillas, que sorprendió por la creatividad de los participantes y la originalidad de cada propuesta.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, expresó su agradecimiento a los vecinos por “hacer de este día una verdadera fiesta comunitaria” y felicitó a quienes participaron de las actividades, resaltando que la celebración se convirtió en “una jornada inolvidable para toda La Cañada”.