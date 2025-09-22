La Cañada celebró la llegada de la Primavera con música, sorteos y un concurso de flores

La comunidad disfrutó de una jornada festiva organizada por la Comisión Municipal, con shows en vivo, regalos y la creatividad de los vecinos como protagonistas.
La comunidad de La Cañada vivió un colorido festejo por la llegada de la Primavera, en un evento organizado por la Comisión Municipal que reunió a vecinos de todas las edades en un clima de alegría y participación.
El escenario de Morenito Suárez fue el centro de la celebración, donde se realizaron sorteos, entregas de regalos y se disfrutó de música y baile. La comunidad acompañó masivamente, generando un ambiente festivo y familiar.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el concurso de flores amarillas, que sorprendió por la creatividad de los participantes y la originalidad de cada propuesta.
El comisionado municipal, Cristian Abiakel, expresó su agradecimiento a los vecinos por “hacer de este día una verdadera fiesta comunitaria” y felicitó a quienes participaron de las actividades, resaltando que la celebración se convirtió en “una jornada inolvidable para toda La Cañada”.