El encuentro Poetas del Norte Entero recibirá a representantes de distintas provincias

El evento está organizado por la Dirección de Cultura de la capital.

Hoy 21:00

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital conjuntamente con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero presentarán la cuarta edición del ciclo “Poetas del Norte Entero”, un evento, en el marco de la 15° Feria Provincial del Libro, que con esta entrega ya habrá convocado a más de un centenar de poetas de la región y otras partes del país.

El encuentro, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre, contará con la participación de alrededor de 35 poetas de nuestro país, entre las que se encuentran Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, e invitados de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Mendoza.

Para esta edición, se han programado mesas temáticas y de lecturas en el Centro de Convenciones Fórum en el marco de la Feria del Libro, y se extenderán a puntos de referencia turística de la ciudad, como la Ribera del Río Dulce, el Patio del Indio Froilán, el Hemiciclo del Teatro del Pueblo, el Mercado Armonía, la Reserva Ecológica Ashpa Kausay y la Casa Argañaraz Alcorta.

Entre los poetas que visitarán la Madre de Ciudades, se destacan Estela Mamani (Jujuy), Leandro Calle (Córdoba), Laura Rojo (Salta), el compositor Omar Pica Juárez (La Rioja), Marinés Scelta (Mendoza), Misael Castillo (Santa Fe), Miguel Ángel Federik (Entre Ríos), Florencia Agüero (La Rioja) y Estefanía Ceballos (Corrientes), entre otros. A ellos se sumarán reconocidos escritores locales como Alfonso Nassif, Alberto Tasso, Aníbal Costilla y nuevas figuras de las letras de Santiago del Estero.

El Encuentro de Poetas del Norte Entero alberga una original propuesta que suma a la lectura de poemas, la música, la ilustración y las artes audiovisuales. En ese sentido, el evento contará con las actuaciones de Pablo Castillo Palomino, Mágica Ronda, Facundo Domínguez, Fantasmas de Nadie, Banda Legui, Tacko Juárez y el grupo de danzas Milongueros.