El tiempo para este martes 23 de septiembre en Santiago del Estero: soleado, ventoso y con 30ºC de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada calurosa con vientos moderados del sector norte.

Hoy 06:43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 23 en Santiago del Estero una mañana fresquita con cielo despejado y vientos moderados del sector norte, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde-noche, se espera un cielo algo nublado con ráfagas de vientos que rotarán hacia el sector este y llegarían hasta los 59 km/h. La temperatura máxima rondaría los 30 grados, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que para el miércoles se prevén idénticas condiciones, con cielo despejado a algo nublado, ventoso y una máxima que tocaría los 30ºC.

Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

