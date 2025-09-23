El tiempo para este martes 23 de septiembre en Santiago del Estero: soleado, ventoso y con 30ºC de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada calurosa con vientos moderados del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 23 en Santiago del Estero una mañana fresquita con cielo despejado y vientos moderados del sector norte, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
Hacia la tarde-noche, se espera un cielo algo nublado con ráfagas de vientos que rotarán hacia el sector este y llegarían hasta los 59 km/h. La temperatura máxima rondaría los 30 grados, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que para el miércoles se prevén idénticas condiciones, con cielo despejado a algo nublado, ventoso y una máxima que tocaría los 30ºC.
