Se viene la 15° Feria Provincial del Libro y el 4° Espacio Infanto Juvenil: un evento cultural para toda la familia

Del 24 al 28 de septiembre, el Centro de Convenciones Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario se transformarán en el epicentro de la cultura literaria y juvenil, con actividades para todos los gustos y edades, con entrada libre y gratuita.

Hoy 09:20

Bajo el lema “Identidad escrita, cultura viva”, la 15° edición de la Feria Provincial del Libro abrirá sus puertas este miércoles 24 de septiembre hasta el domingo 28, en el Centro de Convenciones Fórum, junto con el 4° Espacio Infanto Juvenil en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), con una amplia oferta que tiene como objetivo promover la lectura y el desarrollo de las capacidades creativas desde los primeros años y que se desarrolla gracias a un trabajo articulado entre el gobierno provincial y la fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro en Bs As.

La ceremonia de apertura oficial será presidida por el gobernador Gerardo Zamora, junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; además de representantes de la Fundación El Libro y del quehacer cultural y literario de Santiago del Estero y también del resto del país.

Durante las cinco jornadas se podrá disfrutar de una amplia programación que incluirá presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, espectáculos musicales y teatrales, talleres, muestras artísticas y actividades especialmente diseñadas para niños, niñas y jóvenes. Además, se destacará la participación de autores locales y nacionales.

Tal como lo dijo el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, al oficializarse la edición 2025 de este evento, la feria se ganó el reconocimiento de todo el ambiente literario argentino, fundamentalmente por su carácter federal y el desafío de apostar a la educación mediante la promoción de los libros y la lectura.

La ceremonia inaugural está prevista para las 20, con la presencia de la escritora Liliana Hecker en la Sala Bernardo Canal Feijóo del Centro de Convenciones Fórum.

Entre los disertantes para cada una de las jornadas se encuentran los músicos Iván Noble y Diego Frenkel, el analista político Raúl Timerman; la escritora y politóloga María Florencia Freijo; el economista y periodista Alejandro Bercovich; la escritora Selva Almada. También el guionista y director Martín Oesterheld; el escritor Martín Khoan, la poeta Susana Villalba, entre otros.

Con más de 80 expositores en los diferentes stand y un total de 320 actividades organizadas para los cinco días, la Feria del Libro permanecerá abierta al público, con entrada libre, el miércoles y jueves de 9 a 22 hs; el viernes de 9 a 23 y sábado de 9 a 00; para finalizar el domingo de 10 a 22 hs.

En tanto, las puertas del Centro Cultural del Bicentenario estarán abiertas para el 4° Espacio Infanto Juvenil de miércoles a sábado de 9 a 23 y el domingo de 12 a 22 hs.

Actividades al aire libre

En el marco de esta nueva edición de la feria se llevará a cabo una presentación audiovisual sobre calle Perú, programada de 20 a 22 horas. Posteriormente, todos los días al cierre de la jornada, entre las 22 y 00 horas, el público podrá disfrutar de un show de drones.

Asimismo, se dispondrá de un escenario con la actividad “Micrófono libre”, en el cual los asistentes tendrán la oportunidad de compartir sus talentos.

Con el objetivo de todos los vecinos puedan disfrutar de estas propuestas, se invita a toda la comunidad a participar.