Racing y Vélez van por el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores en Avellaneda

La Academia intentará hacer valer el 1-0 conseguido la semana pasada en Liniers.

Hoy 12:07

Racing y Vélez jugarán este martes desde las 19.00 en el Estadio Presidente Perón, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores. El encuentro, que no tendrá hinchas visitantes, tendrá como árbitro a Esteban Ostojich y será transmitido por Fox Sports, con Andrés Cunha a cargo del VAR.

En la ida disputada en Liniers, la Academia se quedó con la victoria gracias a un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, en un partido marcado por la expulsión de Lisandro Magallán y la anulación de un tanto de Aarón Quirós. Con esa mínima ventaja, el equipo de Gustavo Costas intentará sellar la clasificación en casa.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana llega en un buen momento tras un inicio turbulento en el Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda encadena tres victorias consecutivas, ante San Lorenzo, el propio Vélez y más recientemente Huracán, partido en el que Costas optó por rotar pensando en el cruce copero.

Por su parte, el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto lleva cinco encuentros sin derrotas en el certamen local y viene de vencer a San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. Además, el club celebró la renovación de su figura Maher Carrizo hasta 2027. Sin embargo, la ausencia de Magallán, expulsado en la ida, será una baja sensible en defensa.

El partido es considerado el más importante del año para ambos equipos, que se armaron con la mirada puesta en la Libertadores. El ganador de esta serie se medirá en semifinales ante el vencedor del duelo entre Estudiantes y Flamengo, que tendrá su revancha el jueves en La Plata tras el 2-1 de los brasileños en Río de Janeiro.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca; Michael Santos o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.