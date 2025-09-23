Mauricio Macri admitió distanciamiento con Milei y abrió la puerta a un encuentro

El expresidente, en su primera aparición pública luego de la derrota en la Provincia de Buenos Aires, aseguró estar dispuesto a hablar con Milei, aunque reconoció el largo período de distanciamiento.

Hoy 12:34

Mauricio Macri reapareció este martes en la sede del PRO para respaldar a los candidatos del partido de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Tras el encuentro en el barrio porteño de San Telmo, el exmandatario sostuvo que está dispuesto a reunirse con el presidente Javier Milei, pero advirtió que “hace más de un año que no hablamos”.

“Siempre estoy a disposición de ayudar para que el país encuentre el rumbo”, afirmó ante la prensa.

Con respecto al posible programa económico con el Tesoro estadounidense, Macri sostuvo: “El apoyo que ha dado el gobierno de Estados Unidos ha sido muy impresionante y eso da tranquilidad para trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”.

Horas antes, Macri había dejado un mensaje para el Gobierno. “Es un momento para ser muy prudentes. Yo nunca he sido de los que creen que cuanto peor mejor”, dijo.

La reunión se trató del primer movimiento político de Macri tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO y La Libertad Avanza sellaron una alianza que también se replica en otras diez provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El encargado de coordinar el encuentro fue el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, que además encabeza la lista de senadores nacionales por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según anticiparon desde el partido, no estaba previsto que Macri tomara la palabra. El esquema incluía informes de cada provincia con un balance de situación y proyecciones de campaña.

Desde la conducción del PRO aclararon que el foco estuvo puesto exclusivamente en el armado electoral. Por eso, no se esperaba que se abordaran temas como las internas partidarias ni eventuales definiciones sobre el vínculo con La Libertad Avanza.

Tampoco figuraba en la agenda una discusión sobre la posibilidad de incorporar formalmente al PRO en la campaña porteña de los libertarios. En los últimos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —cabeza de la boleta de senadores en la Ciudad—, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo entre Macri y la Casa Rosada, y en explicitar públicamente el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.

Durante el fin de semana, el propio Javier Milei se refirió al vínculo con el expresidente. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo. Estamos todos juntos. Hay puentes”.

Al encuentro asistieron los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); Ana Clara Romero (Chubut). También estuvieron presentes el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

Varios de los candidatos que participaron este martes de la reunión ya habían estado la semana pasada en la quinta de Olivos, en una cumbre con Milei y su gabinete. Allí se abordaron temas de campaña y coordinación política en el marco del acuerdo entre libertarios y referentes del PRO.