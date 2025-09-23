La Municipalidad de La Banda continúa avanzando con el perfilado de calles para mejorar la transitabilidad

La Secretaría de Obras Públicas de La Banda realizó trabajos de perfilado en la calle Omill Sur, como parte del "Plan de Mejoramiento Integral de Calles" para optimizar la infraestructura vial en diversos sectores de la ciudad.

Hoy 13:04

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda llevó a cabo el perfilado de la calle Omill Sur, ubicada en el barrio La Fraternidad, en un esfuerzo por mejorar la transitabilidad en esa zona. El trabajo comenzó el martes por la mañana, cuando el personal del Obrador Dorrego utilizó máquinas niveladoras para realizar las tareas de nivelación y mejoramiento de las calles.

Estos trabajos forman parte del “Plan de Mejoramiento Integral de Calles”, que busca optimizar la infraestructura vial de diferentes sectores de la ciudad, mejorando la seguridad y comodidad para los vecinos. Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, el objetivo es garantizar un tránsito más seguro y fluido en las principales arterias y calles de La Banda.

El intendente Roger E. Nediani destacó el trabajo continuo realizado desde su gestión para mejorar la infraestructura vial de la ciudad, señalando que el municipio sigue atendiendo las necesidades de los vecinos. "Pedimos a los vecinos que tengan paciencia, ya que desde la gestión estamos fortaleciendo el vínculo permanente que se ha ido generando entre el municipio y los vecinos para poder conocer de cerca las diferentes necesidades de cada sector", expresó Nediani.

Estas tareas de perfilado son solo el inicio de una serie de acciones de mejoramiento de calles que se realizarán en diferentes puntos de La Banda, buscando una ciudad más accesible y segura para todos.