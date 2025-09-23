Se desarrolló con éxito la final del “Torneo de Fútbol Femenino” organizado por la Dirección de Deportes

La jornada fue un reflejo del compromiso y esfuerzo de las jugadoras y del apoyo de la gestión municipal.

Hoy 13:06

El Patinódromo de La Banda fue escenario de una emocionante final entre los equipos de F. C. Central Argentino y City Femme, que marcó el cierre del Torneo de Fútbol Femenino 2025. En un encuentro lleno de pasión y esfuerzo, el equipo de Central Argentino se consagró campeón, dejando en el segundo lugar a City Femme. El tercer puesto fue para Cooperativa Barrial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada contó con la presencia de importantes autoridades, como el viceintendente Gabriel Santillán, la secretaria de Gobierno Victoria Torres, el concejal Miguel Montenegro y el Responsable de Deportes Municipal Nicolás Argañaraz, quienes destacaron el trabajo de la gestión municipal en el impulso del deporte femenino.

Victoria Torres, secretaria de Gobierno, resaltó el esfuerzo de las jugadoras y el apoyo de todo el equipo de Deportes Municipal. “Es importante destacar el trabajo del área de Deportes, que hace posible que todas las semanas se juegue un partido, especialmente porque las chicas trabajan o estudian, y su esfuerzo es grande para poder competir", señaló.

Por su parte, el viceintendente Santillán expresó su gratitud por la invitación y destacó la organización y el compromiso del equipo de deportes de la municipalidad. "La política pública relacionada al deporte, a la recreación, también busca valores tan importantes como la solidaridad y el trabajo en equipo. Es un reflejo de los objetivos cumplidos por parte del equipo de Deportes”, afirmó Santillán.

Nicolás Argañaraz, responsable de Deportes Municipal, cerró la jornada con un balance positivo: “Estamos muy agradecidos con el apoyo del intendente Roger Nediani, quien siempre está impulsando la actividad deportiva. Contamos con un hermoso lugar de césped sintético, pelotas adecuadas y un excelente sistema de iluminación, lo que garantiza una gran experiencia para todos los equipos”.