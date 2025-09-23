La 31° edición del Festival Guitarras del Mundo se presentará con destacados artistas en el Parque Sur

En esta ocasión, el festival se celebrará bajo el lema “Noche de Guitarras y Tradición”, con la participación de destacados músicos de la provincia y Latinoamérica.

Este 27 de septiembre, Santiago del Estero será sede de una nueva edición del Festival Guitarras del Mundo, el evento de guitarra más importante de Argentina, que llega a su 31° edición con una propuesta única para todos los amantes de la música y la cultura. En esta ocasión, el festival se celebrará bajo el lema “Noche de Guitarras y Tradición”, con la participación de destacados músicos de la provincia y Latinoamérica.

La cita será a las 20:30 hs en el Óvalo del Parque Sur (Presbítero Jorge Beratz y Av. Belgrano Sur) de la Ciudad Capital, con entrada libre y gratuita.

Este festival, organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), tiene como objetivo promover el encuentro entre guitarristas, compositores e intérpretes de música académica y popular de todo el mundo, celebrando las diversas expresiones de la guitarra en las culturas de los pueblos. La edición de este año traerá al escenario a referentes de la música folclórica de Santiago del Estero, como Lito Villarreal y Alicia Pereyra, quienes compartirán su virtuosismo en guitarras y su vasta trayectoria en el ámbito musical de la provincia.

Músicos en escena

Percy Murguia Huillca (Perú): Concertista de guitarra nacido en Caylloma, Arequipa . Ha recorrido escenarios de Latinoamérica, México, Brasil y Sudáfrica . Su formación y carrera lo han posicionado como uno de los más destacados guitarristas de la región.

Mariana Márquez (Salta): Conocida por su repertorio de música de cámara y folclore del noroeste argentino , ha presentado su arte en escenarios internacionales y ha ganado premios como el Concurso Internacional Guitarrístico de Rosario en 2018.

Ángel José "Lito" Villarreal (Santiago del Estero): Guitarrista con una trayectoria de más de 40 años, que ha acompañado a grandes artistas del tango y ha sido parte de grupos emblemáticos como el Septeto Tango . Un referente de la música santiagueña.

Alicia Pereyra (Santiago del Estero): Compositora, docente y guitarrista, es una promotora del folclore y la paridad de género en la música popular . Ha trabajado con artistas como Sixto Palavecino y fundó la Escuela de Arte y Cultura "Sixto Palavecino" .

Claudio "Pucho" Achaval (Santiago del Estero): Multiinstrumentista y figura emergente del folclore santiagueño, es conocido por su virtuosismo en instrumentos como bandoneón, guitarra y violín. Ha acompañado a artistas de la talla de Peteco Carabajal y Nito Mestre.

El Festival Guitarras del Mundo ofrece una oportunidad única para disfrutar de diversos estilos musicales, desde música académica hasta música popular, destacando la rica tradición guitarrística de cada región. Santiago del Estero se convierte nuevamente en el epicentro de esta celebración de la guitarra, un instrumento que atraviesa fronteras y conecta culturas.