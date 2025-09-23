Mirolo: “Demostramos en La Banda que se puede gobernar distinto”

El exintendente de La Banda y candidato a diputado provincial por el Frente Renovador, dialogó con Radio Panorama y planteó la necesidad de un cambio con Verónica Larcher.

Hoy 14:18

El candidato a diputado provincial por el Frente Renovador y exintendente de La Banda, Pablo Mirolo, sostuvo que “una alternativa al actual modelo de gobierno es posible” y destacó que la propuesta de su espacio busca “darle voz a las mujeres y a los jóvenes de Santiago del Estero”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, explicó que desde el año pasado recorren la provincia junto a Verónica Larcher, candidata a gobernadora. “Queríamos que Verónica no sea solamente la voz de los santiagueños, sino de todas las mujeres. Hoy ella es una de las únicas dos candidatas mujeres y eso refleja la falta de representación femenina en la política provincial”, señaló.

Mirolo advirtió sobre los problemas en salud y educación: “No podemos comprender cómo en 20 años no se ha armado un programa materno infantil en la provincia. Las madres del interior siguen dependiendo de una ambulancia con combustible para llegar al Regional a dar a luz. Eso muestra que se dejaron de lado cuestiones fundamentales”.

Sobre la economía, apuntó contra el Gobierno nacional y provincial: “Se han agudizado los problemas por la motosierra insensible de Milei y un gobierno provincial que mira para otro lado. Santiago es una de las provincias más productoras de materia prima, pero no manufacturamos nada. Si no empezamos a trabajar en un Santiago productivo, será muy complicado”.

En ese sentido, planteó la creación de dos parques industriales en el sudeste y noreste provincial y una agencia para jóvenes. “Queremos un programa que forme de 4 a 5 mil programadores y que Santiago se convierta en un polo tecnológico. El empleo joven es clave para frenar la migración”, dijo.

También insistió en la necesidad del boleto estudiantil gratuito para terciarios y universitarios. “Hoy los chicos te dicen que es imposible llegar a la universidad porque no tienen para pagar el colectivo. La provincia tiene los recursos para hacerlo, pero se gastan en otras cosas”, cuestionó.

Mirolo recordó su gestión en La Banda como ejemplo de una forma distinta de administrar: “Fuimos el único municipio que no era del Frente Cívico. Nunca tuvimos problemas para pagar sueldos, construimos escuelas y jardines de infantes, y nos animamos a hacer un juicio a la provincia para defender los derechos de los bandeños. Muchos hablan, pero pocos se animan a firmar denuncias contra el gobierno provincial”.

Finalmente, sobre la estrategia nacional, explicó: “El Frente Renovador decidió acompañar a los candidatos del Frente Patria Peronista para no romper la unidad. Sergio Massa fue el gran artífice de esa unidad y eso quedó demostrado en Buenos Aires. Estamos convencidos de que la salida es con el peronismo y con un acuerdo nacional más amplio, porque el principal problema del país es la falta de dólares”.