Literatura, crimen y mito: una propuesta interactiva en la Feria del Libro

Será el próximo viernes a la tarde en el CCB.

Hoy 18:10

La 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero será escenario de una experiencia única que invita a los lectores a transformarse en investigadores. Este viernes 26 de septiembre, a las 16:30, en la Sala Cómic del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), se presentará “El Caso Cejas: taller de lectura experimental”, una actividad con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de la acción literaria “Llegan Refuerzos” y combina narración, lectura participativa y dinámicas colectivas en formato de juego de rol. El público se sumergirá en la resolución de un crimen inspirado en los cuentos del tucumano Octavio Cejas, donde se entrelazan caminos rurales, mitos populares y personajes del imaginario del norte argentino.

Coordinado por el escritor Gustavo Daniel, el encuentro propone una manera distinta de acercarse a la literatura: no solo escuchar o leer, sino también jugar, decidir y construir la historia de manera colectiva. La experiencia está pensada tanto para jóvenes como para adultos, e incluso ofrece a los docentes nuevas herramientas para trabajar en el aula.

Los asistentes podrán elegir entre participar como personajes investigadores o simplemente como oyentes, de acuerdo con el cupo disponible. No se requieren conocimientos previos, solo curiosidad y ganas de explorar la lectura desde otro ángulo.

Gustavo Daniel (Tucumán, 1983) es escritor, actor y gestor cultural. Publicó la novela Peces al Grito de Venganza (Ed. Rorschach, 2022), participó en antologías en Argentina y España y recibió reconocimientos internacionales en cuento y poesía. Su trayectoria lo vincula con la radio, el teatro callejero y los juegos de rol, siempre con la palabra como motor creativo.