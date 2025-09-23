Radio Panorama transmitirá en vivo desde la Feria del Libro en el Fórum

Durante los cuatro días de la Feria, el equipo periodístico dirá presente con los programas más reconocidos de la emisora.

Hoy 21:25

Del 24 al 28 de septiembre, Radio Panorama se sumará a la Feria del Libro en el Fórum con una programación especial en vivo que acompañará cada jornada. Durante cinco días, los oyentes podrán disfrutar de la cobertura directa de los programas más reconocidos de la emisora, en simultáneo con las actividades culturales del evento.

El jueves 24 y viernes 25 la transmisión incluirá a Buen día Santiago, Qué Siesta, Pago Dónde Nací y El Dueño de la Tarde, ofreciendo un recorrido por la mañana, la siesta y la tarde con móviles, entrevistas y la energía característica de cada ciclo.

El sábado 26, de 9.30 a 12, será el turno de Sexto Sentido, mientras que por la tarde, de 18 a 21, llegará Suena a Sábado, llevando toda la música y la frescura del fin de semana. Finalmente, el domingo 27, de 18 a 21, la audiencia podrá disfrutar de la conducción de Walter Díaz y Karina Romano, quienes cerrarán con un programa especial la participación de la radio en la feria.

De esta manera, Radio Panorama refuerza su vínculo con la comunidad, trasladando sus estudios al Fórum para acompañar una de las propuestas culturales más importantes del año en Santiago del Estero.

La transmisión y todo lo que acontece en la 15º Feria Provincial del Libro lo podrás seguir también por las redes sociales de la radio.