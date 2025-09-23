Neder: “La derecha para lo único que usa el Estado es para pedir más y más dólares”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista encabezó este martes un plenario de fiscales y movilizadores en el Circuito 7C ciudad Capital.

Hoy 22:14

Fuerza Patria Peronista realizó este martes un plenario de fiscales y movilizadores del Circuito 7C ciudad Capital, llevado a cabo en instalaciones del Club Villa Hortencia, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro, entre otros.

Tras las palabras de bienvenida a cargo del secretario general del Circuito, Carlos Basualdo, el mensaje central estuvo a cargo de “Pichón” Neder, quien consideró: “La historia nos llama y convoca a cada peronista en esta instancia dificilísima de Argentina, porque el peronismo es un movimiento de comprensión y solidaridad con los valores humanistas, contra una extrema derecha cuyo proyecto de crueldad no nos pertenece como país ni como sociedad”.

“Esos que gobiernan hoy diciendo que el Estado tiene que desaparecer, para lo único que sí usan ahora al Estado es para pedir muchísima plata y endeudar todavía más al país. En un gesto de crueldad infinita, el mismo día que piden en el exterior más dólares para financiar la fuga de capitales de la usura financiera, aquí adentro informan que no van a aplicar la Ley de Discapacidad votada dos veces por el Congreso Nacional”, señaló.

“¿Queremos una Nación donde los chicos del interior que necesiten ser atendidos en el Garrahan tengan ese derecho, donde los hijos de los trabajadores puedan ascender mediante la Universidad Pública y Gratuita, donde haya obra pública y trabajo? ¿O queremos que siga avanzando la crueldad, esa que castiga a tantas familias argentinas? Eso es lo que se define en las urnas”, fundamentó.

“Con los votos de Fuerza Patria Peronista, el 26 de octubre vamos a ponerle un freno en todo el país a este personaje”, concluyó.