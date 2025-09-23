La intendente Fuentes entregó los premios a los jóvenes ganadores del concurso Hackathon

El evento promueve la participación de jóvenes en la resolución de problemas con la utilización de herramientas informáticas.

Hoy 22:18

La intendente de la capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a los ganadores del concurso Hackathon que promueve la participación de jóvenes en la resolución de problemas con la utilización de herramientas informáticas.

El encuentro se realizó en el salón de acuerdo en donde también se hizo una exposición y la premiación de los proyectos ganadores. El primer puesto fue para EcoTrap, Una maceta que salva vidas, que busca generar un dispositivo ecológico para combatir mosquitos; el segundo fue Observatorio Digital, Chatbot GameGuardian Sde, que propone crear Barrera de seguridad para niños y adolescentes que usan juegos online. En tanto el tercer lugar fue para el proyecto IntegraSalud, Chatbot offline/online, una plataforma digital que pretende organizar turnos para la atención de adolescentes en el sistema de salud pública.

También participaron de la premiación el director del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, Mario Benavente y el secretario académico de la entidad, Gastón Segura. Por el municipio estuvieron el secretario de Gobierno, Néstor Machado, y el director de la Juventud, Luis llanos, cuya área organizó la edición 2025 del Hackathon, la que convocó a más de 50 jóvenes.

Al cierre, la intendente Fuentes destacó la excelente calidad de los proyectos y valoró la capacidad de los jóvenes. "Es un gusto ver como se involucran con lo que pasa en la ciudad. Este concurso es bueno para materializar las ideas y avanzar porque son temas vigentes los abordados en esta oportunidad", indicó.