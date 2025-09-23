Tomás Figueroa analizó el nuevo escenario geopolítico y económico del país

El presidente de la LLA en Santiago del Estero visitó los estudios de Libertad de Opinión y abordó distintos temas relacionados con la política actual.

23/09/2025

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, brindó este martes una extensa entrevista en el programa Libertad de Opinión, donde expuso su visión sobre el presente y el futuro inmediato de la Argentina, en un contexto internacional que, según remarcó, posiciona al país en un lugar de privilegio como nunca antes.

“Quiero destacar lo que ha sucedido esta semana. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos apoya a Argentina, y es la primera vez que ese país respalda de esta manera a otra nación. No lo hizo ni con Israel ni con Ucrania”, subrayó Figueroa. En esa línea, recordó que la Secretaría de Estado norteamericana realizó un análisis geopolítico que colocó a la Argentina como “un aliado político”. “Tiene un valor simbólico muy importante”, añadió.

Tomás Figueroa en Libertad de Opinión

El dirigente también mencionó el respaldo que llega desde otros bloques internacionales. “Estamos hablando de que la Liga Árabe, China y sus aliados han declarado a la Argentina como reserva alimentaria; y ahora lo declaran como reserva energética. Los próximos diez años serán claves. Estamos en un proceso geopolítico con Argentina que nunca imaginamos ver. Se lo está viendo de nuevo como en los años ’30; será el quinto o sexto país a nivel mundial de gran relevancia. Esta es la Argentina que se viene”, afirmó.

En su análisis, Figueroa señaló que el actual gobierno ha logrado ordenar la situación y recuperar credibilidad. “Este año y medio se hicieron los deberes, dejando de lado las mentiras. Hoy nos ven como un país serio. Tendremos la prosperidad que nunca tuvimos. Estamos en un país donde no hay guerra, no hay problemas raciales, no hay problemas limítrofes. Que Estados Unidos nos elija por encima de Brasil significa mucho. Es una estrategia mundial. En pocos años vamos a tener una Argentina distinta”, destacó.

En relación al pasado reciente, cuestionó la gestión económica anterior: “No es lo mismo que lo que hacía Massa con la soja: vendía el dólar a mitad de precio y creía que con eso nos iban a engañar. Para los exportadores era una bomba de tiempo. Generó una deuda de 50 mil millones de dólares. A los amigos les vendía a mitad de precio. Dejó una problemática que se solucionó”.

Figueroa resaltó que la eliminación de retenciones a las exportaciones agrícolas abrió una nueva etapa. “Cuando hablamos de la soja, recordemos que Argentina tuvo tres cosechas sin vender; hoy que se venda sin retenciones es muy importante”, remarcó.

En el tramo final de la entrevista, se refirió a la expectativa por la eventual visita del presidente a Santiago del Estero. “Tenemos mucha expectativa de que venga el presidente a nuestra provincia. Se lo critica porque viaja mucho, pero nos va a transmitir una proyección y un horizonte. La Argentina está viviendo un ciclo que nunca se ha vivido, una prosperidad similar a la de la Segunda Guerra Mundial”, señaló.

Finalmente, puso énfasis en los sectores que, a su entender, sentirán con más fuerza los cambios en marcha. “Habrá muchas mejoras, sobre todo en jubilaciones; hay que buscar el equilibrio fiscal, pero estamos encaminados hacia un país distinto”, concluyó Figueroa.