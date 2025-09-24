El tiempo para este miércoles 24 de septiembre en Santiago del Estero: sol pleno y máxima de 31ºC

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una nueva jornada cálida con algunas ráfagas de viento por la mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 24 en Santiago del Estero una mañana fría con 13 grados de mínima, cielo despejado y vientos leves a moderados del sector noreste.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos que rotarán al este y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura máxima llegaría a los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que para el jueves será otro día de calorcito en la Madre de Ciudades, con cielo algo a parcialmente nublado, ventoso y una máxima que alcanzaría los 30 grados nuevamente.
Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.