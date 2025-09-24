Ingresar
El tiempo para este miércoles 24 de septiembre en Santiago del Estero: sol pleno y máxima de 31ºC

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una nueva jornada cálida con algunas ráfagas de viento por la mañana.

Hoy 06:47

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 24 en Santiago del Estero una mañana fría con 13 grados de mínima, cielo despejado y vientos leves a moderados del sector noreste.

Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos que rotarán al este y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura máxima llegaría a los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que para el jueves será otro día de calorcito en la Madre de Ciudades, con cielo algo a parcialmente nublado, ventoso y una máxima que alcanzaría los 30 grados nuevamente.

Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

