Cuánto hay que caminar por día para prevenir la diabetes, según Harvard

Esta actividad no sólo ayuda a eliminar el exceso de azúcar en el cuerpo, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud física y mental.

Caminar es una de las formas más sencillas y accesibles de actividad física, pero sus beneficios van mucho más allá de lo que parece. Además de ayudar a eliminar el exceso de azúcar en el cuerpo, esta actividad reduce el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, problemas cardíacos y obesidad. También mejora el estado de ánimo, regula el estrés y disminuye los antojos por productos azucarados.

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que caminar 15 minutos al día a paso ligero es suficiente para combatir los efectos del azúcar en el cuerpo. De acuerdo con esta investigación, una caminata corta, pero constante, ayuda a reducir a la mitad los efectos de las sustancias azucaradas. Además, esta actividad física tiene el beneficio añadido de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, lo que, a su vez, disminuye los antojos de alimentos poco saludables.

¿Cuánto hay que caminar cada día?

La distancia diaria recomendada para estar en forma varía según factores como la edad, el peso y el estado de salud. Una recomendación común es alcanzar los 10.000 pasos al día, lo que equivale a caminar entre 7 y 8 kilómetros, quemando entre 300 y 400 calorías por sesión. No obstante, esta cantidad puede variar. Las personas con mayor peso corporal, por ejemplo, pueden quemar más calorías por kilómetro y, por tanto, podrían ajustar la distancia para adaptarse a sus necesidades.

Para quienes recién comienzan a caminar como ejercicio, es clave empezar con caminatas cortas e ir aumentando progresivamente la distancia y el ritmo. Esta estrategia no solo evita lesiones, sino que también ayuda a desarrollar resistencia sin sentirse abrumado.

Calidad sobre cantidad

Más allá de la cantidad de pasos, la calidad de la caminata es fundamental. Caminar a paso rápido durante 30 minutos en un ambiente tranquilo puede ser más beneficioso que alcanzar los 10.000 pasos acumulados en un entorno estresante. Además de los beneficios físicos, caminar en un entorno agradable y sin distracciones puede potenciar los efectos positivos sobre la mente y el estado de ánimo.

Combinar caminata con una dieta equilibrada

Incorporar la caminata diaria en una rutina saludable y acompañarla con una dieta equilibrada es esencial para maximizar los beneficios. La combinación de ejercicio regular y una alimentación balanceada puede acelerar los resultados en términos de pérdida de peso y mejoras en la salud en general. Al mismo tiempo, promueve un metabolismo saludable y el buen funcionamiento del cuerpo.

Recomendaciones para caminar todos los días

Establecé metas realistas: comenzá con metas pequeñas e incrementá gradualmente la distancia y el ritmo de tus caminatas. Si recién empezás, podés empezar con caminatas de 15 a 20 minutos.

Elegí el calzado adecuado: usar zapatos cómodos y apropiados para caminar es fundamental para evitar lesiones.

Variá las rutas: cambiar de escenario puede hacer que la caminata sea más estimulante. Explorá parques, barrios o caminos naturales.

Mantené una buena postura: caminá erguido, con los hombros hacia atrás y la mirada al frente para prevenir dolores y mejorar la eficacia del ejercicio.

Incorporá intervalos de intensidad: alterná entre caminar a paso rápido o subir cuestas para aumentar la quema de calorías y mejorar tu condición cardiovascular.

Escuchá a tu cuerpo: es importante ser constante, pero también prestar atención a las señales de cansancio o molestias para evitar lesiones.

Utilizá la tecnología a tu favor: aplicaciones de fitness o smartwatches pueden ayudarte a medir tus pasos y calorías, lo que puede motivarte a alcanzar tus metas.

Hacelo social: caminar con amigos o familiares puede hacer la actividad más entretenida y ayudarte a mantenerte constante.