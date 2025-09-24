Alumnos de Barrancas Coloradas visitaron Casa de Gobierno

La visita forma parte de un recorrido que incluye puntos emblemáticos de la capital y Las Termas de Río Hondo.

Hoy 12:38

Este miércoles, Casa de Gobierno fue escenario de una cálida bienvenida para 12 alumnos de séptimo grado de la Escuela Nº 925 “Granadero de San Martín”, ubicada en la localidad de Barrancas Coloradas, en el departamento San Martín. En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Gobierno, Marcelo Barbur, recibió a los jóvenes estudiantes, quienes estaban acompañados por su docente, Silvia Acosta, y un grupo de padres.

La visita de los alumnos forma parte de una jornada educativa en la que se les brindó la oportunidad de conocer los detalles de las actividades gubernamentales y la historia de la Casa de Gobierno. Además, como parte del programa, los estudiantes tienen previsto realizar una serie de visitas a lugares emblemáticos de la ciudad Capital y también a Las Termas de Río Hondo, un destino turístico importante de la provincia.

El ministro Barbur expresó su satisfacción por recibir a los estudiantes y destacó la importancia de este tipo de experiencias para fomentar el conocimiento sobre las instituciones provinciales y el patrimonio cultural de Santiago del Estero.