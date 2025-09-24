El Cine Renzi renueva su cartelera con una amplia variedad de propuestas

Desde el cine se dio a conocer que el precio de las entradas para menores es de $5.000; para mayores de $6.000.

Hoy 13:47

La Municipalidad de La Banda, a través del Cine Teatro Renzi, dio a conocer la nueva programación que se proyectará desde el jueves 25 de septiembre hasta el miércoles 1 de octubre, con propuestas para toda la familia y entradas accesibles para el público.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La Casa de Muñecas de Gabby” es una divertida propuesta infantil basada en la exitosa serie animada, que invita a los más pequeños a vivir aventuras mágicas en un mundo de juguetes y colores. Podrá verse en los horarios de las 16:10 y 18:30hs.

Como parte del Espacio INCAA “Papá por Dos” se proyectará del 25 al 28 a las 20. Es una comedia argentina que combina ternura y enredos familiares, donde una adolescente emprende un viaje en busca de su verdadera identidad.

Asimismo, la película “Una Batalla tras Otra” de acción y suspenso es una historia llena de adrenalina, en la que un soldado deberá enfrentarse a múltiples desafíos en medio de un conflicto sin tregua. Se proyectará en el único horario 21:50hs.

Desde el cine se dio a conocer que el precio de las entradas para menores es de $5.000; para mayores de $6.000; del Espacio INCAA $2.600; y la promoción vigente es de lunes a miércoles 2x1.

El Cine Teatro Renzi, ubicado en Av. Besares 151, continúa siendo un espacio cultural de referencia para las familias bandeñas, ofreciendo una variada cartelera que combina cine infantil, nacional e internacional.



