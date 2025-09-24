Se dictó un taller sobre cuidado personal en el jardín de infantes municipal “Rayito de Sol”

El encuentro se llevó adelante mediante un cuento interactivo, pensado para que los más pequeños incorporen herramientas de autocuidado, reconozcan situaciones de riesgo y fortalezcan su confianza personal.

Hoy 13:49

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través de la Sala de Salud del barrio Villa Elena, desarrolló un taller educativo denominado “El semáforo de mi cuerpo. Aprendemos a cuidarnos y prevenir”, destinado a niños y niñas de las salas de 3, 4 y 5 años del Jardín Municipal N°10 Rayito de Sol.

El encuentro se llevó adelante mediante un cuento interactivo, pensado para que los más pequeños incorporen herramientas de autocuidado, reconozcan situaciones de riesgo y fortalezcan su confianza personal.

Desde la Sala Villa Elena agradecieron a la docente y a la directora del jardín, Silvia Juárez, por abrir las puertas de la institución y permitir este valioso espacio de aprendizaje compartido.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, expresó: “Estas actividades de prevención y educación son fundamentales para acompañar a la infancia. Queremos que cada niño crezca con herramientas para cuidarse y con la confianza de que su comunidad lo protege. Con el impulso de nuestro intendente Roger Elías Nediani, trabajamos en fortalecer la salud desde la primera infancia, con un enfoque integral y humano”.