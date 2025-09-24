Christian Rainone: “La feria de Santiago me sorprende cada año, está al mismo nivel que las internacionales”

El presidente de la Fundación El Libro junto al subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, dialogaron con Radio Panorama y remarcaron la calidad de la programación y el alcance educativo de la misma.

Hoy 14:12

La 15ª edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero abrió sus puertas con gran expectativa este miércoles. Juan Leguizamón, subsecretario de Cultura de la Provincia y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, destacaron en diálogo con Radio Panorama el respaldo de las políticas culturales del gobernador Gerardo Zamora y del jefe de Gabinete, Elías Suárez, para mantener y fortalecer el evento cada año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tenemos muchas expectativas en esta edición y, con el convenio de la Fundación El Libro, es un orgullo poder trabajar en conjunto para ofrecer una programación de muy alto nivel”, señaló Leguizamón. Además, resaltó que la feria se consolida y mejora continuamente, con actividades en todas las salas del Fórum y propuestas pensadas para todas las edades e intereses.

Christian Rainone y Juan Leguizamón

Por su parte, Christian Rainone, organizador de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, elogió la innovación y la calidad del evento santiagueño. “Para mí es una feria que año a año me sorprende, trabaja mucho en la innovación y en la calidad de su contenido. Está al mismo nivel que ferias internacionales y es una herramienta fundamental para esta región”, aseguró.

Rainone también destacó el esfuerzo del equipo de Cultura y del gobernador: “Es una política de Estado mantener esta feria e invertir en cultura y educación. Hay que sacarse el sombrero”. Además, resaltó la importancia del ChequeLibro, política que incentiva a que los chicos puedan comprar con descuentos. “La feria tiene que ser un evento que potencie este hábito y apoye a librerías y bibliotecas populares. Debe ser un faro cultural durante todo el año”, sostuvo.

Finalmente, ambos invitaron a la comunidad a participar de la apertura: “Invitamos a todos que vayan al Fórum, especialmente esta noche a las 20 horas, para la apertura oficial con integrantes nuevos. La entrada es libre y gratuita”.