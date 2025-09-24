Para evitar filtraciones: la insólita medida de Abel Ferreira antes de recibir a River

El técnico de Palmeiras ordenó el cierre de bares y restaurantes del Allianz Parque en el último entrenamiento para trabajar con privacidad total de cara a la revancha de la Copa Libertadores.

Hoy 14:16

Ni Marcelo Gallardo ni Abel Ferreira confirmaron sus equipos para la vuelta de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles en el Allianz Parque, pero el DT del Verdão sorprendió con una decisión particular. Por pedido expreso, se cerraron los bares y restaurantes del estadio para impedir filtraciones y resguardar la intimidad táctica en el ensayo previo.

La intención de Ferreira fue evitar que desde esos sectores, que cuentan con vista al campo de juego, pudieran divulgarse detalles de la estrategia o algún cambio inesperado. Sin embargo, pese al hermetismo, trascendió que Agustín Giay ocuparía el lateral derecho en lugar del lesionado Khellven, mientras que el resto del equipo sería el mismo que jugó la ida en el Monumental.

Del otro lado, Gallardo todavía mantiene incógnitas en la formación. El ‘Muñeco’ analiza volver al 4-5-1, con un bloque corto y mucha movilidad en la mitad de cancha. En defensa, la duda pasa por la continuidad de Lautaro Rivero o el regreso de Paulo Díaz, recién recuperado de molestias físicas.

En el mediocampo, el entrenador baraja variantes: apostar por Nacho Fernández al lado de Enzo Pérez y Kevin Castaño, darle lugar a Juanfer Quintero unos metros más adelantado, o incluso incluir a Juan Portillo como quinto volante. En ataque, la única fija es Maximiliano Salas, acompañado posiblemente por Facundo Colidio o Miguel Borja, con ventaja para el ex Tigre.

El probable once de River sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rivero o Díaz y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Nacho Fernández o Quintero; Maximiliano Salas.