Frías celebró un nuevo aniversario con un mensaje de unidad y compromiso con el desarrollo

Con un emotivo acto central, la ciudad de Frías conmemoró hoy el 151° aniversario de su fundación, en una jornada encabezada por el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Gerardo Zamora, y por el intendente anfitrión Humberto Salim, reafirmando "el camino de progreso, desarrollo y unidad que desanda todo Santiago del Estero".

En su mensaje a la comunidad, Silva Neder transmitió el saludo del gobernador Zamora y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con Frías y con todo el departamento Choya.

"La gestión del Gobierno provincial de Santiago del Estero, encabezada por el gobernador Zamora, destaca su compromiso con el desarrollo de la provincia a través de una serie de acciones e iniciativas. Se invierte en la educación pública para reducir las asimetrías, garantizando que todos los estudiantes de la provincia tengan acceso a los mismos contenidos pedagógicos y a aulas confortables. En Frías, esta labor se materializó cuando en junio pasado junto al Gobernador dejamos inaugurados cuatro establecimientos escolares: un edificio nuevo y tres reacondicionados", recordó.

Acotó: "También se han entregado viviendas rurales como parte del Programa Provincial de Erradicación de Ranchos, impulsado por la senadora nacional Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La ejecución de este programa cuenta con la colaboración de instituciones municipales y entidades intermedias, consolidando un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la comunidad.

Asimismo, precisó: "El gobierno provincial no sólo actúa a través de sus propios estamentos, sino que también apoya al sector privado. Este acompañamiento se realiza brindando previsibilidad a empresarios y emprendedores, como fue el caso de la destilería Porta Hermanos en Frías, que genera empleo local".

"En conjunto -puntualizó-, estas acciones reflejan un proyecto político que promueve la presencia de un Estado proactivo y abarcador, que planifica y ejecuta obras públicas y programas sociales para mejorar la calidad de vida de todos los santiagueños".

Por su parte, el intendente Salim agradeció "el acompañamiento del Gobierno provincial, en la persona del gobernador Gerardo Zamora, por el apoyo permanente a esta gestión de Gobierno comunal".

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno comunal, Sebastián Salim; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; jefes comunales de localidades vecinas, funcionarios municipales, concejales, instituciones educativas y fuerzas de seguridad.

Como parte de la conmemoración, se entregaron decretos de Huésped de Honor, declaraciones de interés emitidas por la Cámara de Diputados y una placa recordatoria. Asimismo, se realizó un minuto de silencio en homenaje a vecinos fallecidos.

La ceremonia tuvo un momento especial cuando estudiantes de instituciones educativas locales realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera de la Ciudad.

La jornada culminó con un desfile cívico-militar, que reafirmó el espíritu de fraternidad y compromiso de la comunidad de Frías.