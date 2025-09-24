Russo, internado para controles médicos y ausente en la práctica de Boca

El entrenador de 69 años pasó la noche en un sanatorio porteño por estudios programados. No estuvo en el entrenamiento del miércoles y recién el jueves volvería a su casa.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, volvió a quedar en observación médica este miércoles en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde se sometió a chequeos programados. El DT, de 69 años, pasará la noche internado y el jueves regresaría a su hogar, según informaron desde su entorno.

Tras haber recibido el alta el lunes pasado luego de una deshidratación que lo llevó a la clínica Fleni, Russo no pudo estar en la práctica vespertina de este miércoles en La Bombonera. En su ausencia, el entrenamiento fue conducido por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El entrenador ya había atravesado un cuadro delicado a principios de septiembre, cuando estuvo internado una semana en el instituto Fleni por una infección urinaria que complicó su salud. Esa situación lo alejó por algunos días de las prácticas, aunque se reincorporó antes del choque ante Rosario Central, que terminó igualado 1-1.

En cuanto al equipo, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia el próximo sábado a las 19 en el Norberto Tomaghello, con público visitante. Sin embargo, la presencia de Edinson Cavani está casi descartada: el uruguayo no logró recuperarse de una distensión en el psoas derecho.