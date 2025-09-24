Neder: “un presidente que nada tiene que ver con Argentina ni con los argentinos”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista encabezó este miércoles un plenario del Circuito 43 en La Banda.
Fuerza Patria Peronista realizó este miércoles un plenario de militantes del Circuito 43 en La Banda, llevado a cabo en instalaciones del Club Agua y Energía, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputados nacionales, Marcelo Barbur y Lucía Corlli; y a diputados provinciales, Gerardo Montenegro y Alvaro “Chueco” Blanco, entre otros.
Precisamente la apertura estuvo a cargo de Alvaro “Chueco” Blanco, quien refirió: “Ante esta situación donde el Gobierno Nacional habla todo el tiempo de dólares y más deuda, venimos hablando con el vecino bandeño y lo que quiere es poder llegar a fin de mes, que funcione el Garrahan para atender a los chicos, la Universidad para estudiar y que los jubilados tengan remedios. Hablan de balanza en dólares, pero aquí para las familias la única balanza que importa es esa que pesa la carne y las verduras”, remató.
A su turno José Emilio “Pichón” Neder sostuvo: “Vemos a un presidente que nada tiene que ver con Argentina ni con los argentinos, solamente interesado en viajar al exterior para contraer deuda y obedecer a sus mandantes. Llevan casi dos años gobernando el país y me pregunto: ¿qué han hecho aparte de echar gente y regocijarse de que miles y miles de familias hayan quedado sin trabajo?”.
“Con ese lenguaje tan agresivo y violento que lo caracteriza -continuó-, este personaje se cansó de decir que en la elección de Buenos Aires iba a enterrar al peronismo. Pero resulta que las urnas le contestaron otra cosa, poniéndole un freno al odio y la crueldad. El 26 de octubre Fuerza Patria Peronista en todo el país, militando con solidaridad porque siempre será mejor resolver los problemas que destruir todo”, concluyó.