Neder: “un presidente que nada tiene que ver con Argentina ni con los argentinos”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista encabezó este miércoles un plenario del Circuito 43 en La Banda.

Hoy 22:58

Fuerza Patria Peronista realizó este miércoles un plenario de militantes del Circuito 43 en La Banda, llevado a cabo en instalaciones del Club Agua y Energía, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputados nacionales, Marcelo Barbur y Lucía Corlli; y a diputados provinciales, Gerardo Montenegro y Alvaro “Chueco” Blanco, entre otros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Precisamente la apertura estuvo a cargo de Alvaro “Chueco” Blanco, quien refirió: “Ante esta situación donde el Gobierno Nacional habla todo el tiempo de dólares y más deuda, venimos hablando con el vecino bandeño y lo que quiere es poder llegar a fin de mes, que funcione el Garrahan para atender a los chicos, la Universidad para estudiar y que los jubilados tengan remedios. Hablan de balanza en dólares, pero aquí para las familias la única balanza que importa es esa que pesa la carne y las verduras”, remató.

A su turno José Emilio “Pichón” Neder sostuvo: “Vemos a un presidente que nada tiene que ver con Argentina ni con los argentinos, solamente interesado en viajar al exterior para contraer deuda y obedecer a sus mandantes. Llevan casi dos años gobernando el país y me pregunto: ¿qué han hecho aparte de echar gente y regocijarse de que miles y miles de familias hayan quedado sin trabajo?”.

“Con ese lenguaje tan agresivo y violento que lo caracteriza -continuó-, este personaje se cansó de decir que en la elección de Buenos Aires iba a enterrar al peronismo. Pero resulta que las urnas le contestaron otra cosa, poniéndole un freno al odio y la crueldad. El 26 de octubre Fuerza Patria Peronista en todo el país, militando con solidaridad porque siempre será mejor resolver los problemas que destruir todo”, concluyó.