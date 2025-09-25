Ingresar
El tiempo para este jueves 25 de septiembre en Santiago del Estero: vientos fuertes y calorcito

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada ventosa con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La máxima será de 30 grados.

Hoy 07:03

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 25 en Santiago del Estero una mañana fría con cielo algo nublado y vientos leves a moderados del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde-noche, se espera un cielo parcialmente nublado con ráfagas de viento más intensas que llegarían hasta los 59 km/h. La temperatura máxima rondaría los 30 grados, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que para mañana, viernes, se prevén idénticas condiciones, con cielo parcial a mayormente nublado y ráfagas de viento que superarían los 65 km/h. La máxima tocaría los 35ºC. ¿El sábado llueve?

Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

