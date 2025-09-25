Ingresar
Segunda jornada de la Feria del Libro: agenda y actividades destacadas para este jueves

Este jueves, continúa la tradicional muestra cultural con una agenda cargada de actividades para todas las edades.

Hoy 08:41

Desde las 9:00 de la mañana, las puertas de la Feria del Libro volverán a abrirse para dar inicio a la segunda jornada de esta esperada edición, que ya captó el interés de miles de visitantes.

Se espera una gran participación de estudiantes de distintos niveles educativos, además de público general, quienes recorrerán los stands con entusiasmo y participarán de las múltiples propuestas programadas para este jueves.

Charlas, debates, presentaciones de libros y actividades interactivas serán parte de la jornada, en un clima de celebración cultural que crece año tras año.

A continuación, los horarios destacados para este jueves:

La feria continuará hasta el domingo con propuestas renovadas cada día. La entrada es libre y gratuita.

