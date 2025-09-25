En vivo: hoy continúa la Feria del Libro en el Fórum con la transmisión especial de Radio Panorama

Desde ayer, Radio Panorama está presente en la 15ª Feria Provincial del Libro que se desarrolla en el Fórum, llevando a sus oyentes la mejor cobertura en vivo durante todos los días del evento.

Con un gran éxito, la emisora comenzó su programación especial este miércoles, acompañando cada jornada con los programas más reconocidos de la radio y la cobertura directa de las actividades culturales.

Hoy, jueves 24, la transmisión en vivo sigue firme con los ciclos Buen día Santiago, Qué Siesta, Pago Dónde Nací y El Dueño de la Tarde, que ofrecerán móviles, entrevistas y toda la energía característica que los identifica, cubriendo la mañana, la siesta y la tarde desde la feria.

La programación continuará hasta el domingo 27, con el sábado reservado para Sexto Sentido (de 9:30 a 12) y Suena a Sábado (de 18 a 21), y el domingo por la tarde, el cierre estará a cargo de Walter Díaz y Karina Romano, en un programa especial que despedirá la participación de Radio Panorama en la feria.

De este modo, la radio refuerza su compromiso con la comunidad, trasladando sus estudios al Fórum para vivir de cerca una de las propuestas culturales más importantes del año en Santiago del Estero.

La audiencia podrá seguir toda la transmisión, además de las novedades del evento, a través de las redes sociales oficiales de Radio Panorama.