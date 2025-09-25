GERARDO ZAMORA PARTICIPÓ EN LAS TERMAS DE LA APERTURA DEL II CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CÓRNEA Y BANCO DE OJOS

Hoy 12:47

El gobernador Gerardo Zamora encabezó esta mañana la apertura oficial del II Congreso Nacional e Internacional de Córnea y Bancos de Ojos y XV Jornada Anual de la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, que se realizarán hasta este viernes 26 en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

El evento se desarrolla en el Hotel Amerian, donde profesionales de Argentina y de otros países tienen un espacio valioso para el intercambio de experiencias y la búsqueda de consensos para mejorar la procuración y el trasplante de corneas en Argentina.

Junto a Zamora estuvieron el vicegobernador, Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el presidente del Incucai, Carlos Soratti; el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Yedlin; el intendente de Las Termas, Jorge Mukdise, y la directora del Banco de Ojos Región NOA, Alejandra Rogel, entre otros profesionales.

En primer término, Yedlin remarcó que la fortaleza del sistema de trasplante dirigido por Incucai en la Argentina “ha permitido que muchísimas personas puedan conseguir prolongar su vida, prolongar su vista y su capacidad vital”.

“Santiago del Estero y este banco son parte de la demostración de que esto se puede hacer”, afirmó, para luego mencionar que en Argentina hay más de 2.500 personas que esperan un trasplante de córnea, “pero definitivamente la lista de espera la región del NOA es mucho más corta y no hay otra explicación, sino el trabajo conjunto y sobre todo de la voluntad de donación”.

Por su parte, el titular de Incucai destacó la presencia del gobernador Zamora y demás miembros de su gabinete, como muestra de las políticas públicas implementadas en esta gestión, particularmente “para el desarrollo de esta actividad de trasplante de órganos y tejidos”.

Soratti hincapié también en la necesidad de acortar los tiempos de la lista de espera. “Es un objetivo que todos compartimos y creo que entre todos podemos mejorar esa situación y por eso el valor de este tipo de encuentros”.

A su turno, el mandatario santiagueño dio la bienvenida a los especialistas y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la salud pública; “pero –agregó- fundamentalmente en este caso con la posibilidad de que podamos tomar de este encuentro conclusiones que puedan servir para establecer políticas de Estado para acompañar la decisión de quienes saben y de quienes trabajan desde el Incucai y el Banco de Ojos, y de todos los que pueden llevar adelante la posibilidad de una mejor calidad de vida a través de un trasplante a los argentinos”.

También ponderó el trabajo que se viene realizando en la región, “que ha permitido la posibilidad de que Santiago del Estero sea el Banco de Ojos del Noroeste Argentino”.

“Esto para nosotros ha sido un compromiso que estamos llevando adelante y que también permite, a través de este trabajo, que hoy podamos estar aquí, encontrándonos en este congreso”, destacó Zamora.

“Es un momento complicado que vive el país y donde nosotros consideramos, por lo menos de nuestra parte, que el Estado no puede estar ausente, ni desaparecer de cuestiones como estas que son fundamentales”, sostuvo.