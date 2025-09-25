Quimsa recibe a Instituto en un duelo estelar para abrir la Liga Nacional

La Fusión arranca la temporada 2025/26 con un plantel renovado, mientras que La Gloria, finalista del último torneo, inicia una nueva etapa bajo la conducción de Diego Vadell. El juego se disputará desde las 21.30 en el Estadio Ciudad.

Hoy 12:48

La Liga Nacional de Básquet 2025/26 arranca con un choque de alto voltaje: Quimsa recibe a Instituto de Córdoba desde las 21.30 horas en el Estadio Ciudad. El partido será dirigido por Fabricio Vito, Roberto Smith y Ariel Rosas, y contará con transmisión de Básquet Pass.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Leandro Ramella llega con una plantilla renovada tras una pretemporada de cuatro amistosos. En el plantel continúan piezas clave como Brandon Robinson y Nicolás Romano, además del regreso de Diego Collomb, mientras que se sumaron refuerzos de jerarquía como Sebastián Orresta, Christian Negron, Matías Solanas, Tomás Cavallero, Jerome Meyinsse, Leonardo Lema y Diego Figueredo.

Por el lado de Instituto, la Gloria afronta un nuevo ciclo con Diego Vadell en la conducción técnica. Mantiene a jugadores de peso como Leandro Vildoza, Tomás Monacchi, Nicolás Copello y Javier Saiz, pero además reforzó su plantel con Gastón Whelan, Vicente Garello, Keylan Boone y Jalen Adaway, más una camada de juveniles que buscará sumar minutos.

Con objetivos ambiciosos en ambos campamentos, el estreno de la temporada promete intensidad: Quimsa, con una plantilla competitiva, buscará volver a los primeros planos, mientras que Instituto intentará revalidar su protagonismo tras haber sido finalista en la última edición.