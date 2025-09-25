La Municipalidad de La Banda realizó un taller de nutrición en el marco del “Día del Alzheimer”

La jornada se desarrolló con la participación de la licenciada en nutrición, Ada Roldán, quien estuvo a cargo de la capacitación y explicó de qué manera los buenos hábitos alimenticios contribuyen a la salud del cerebro.

Hoy 12:49

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Adultos Mayores, llevó adelante un taller sobre nutrición y salud cerebral destinado a personas mayores de la ciudad, en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que se recuerda cada 21 de septiembre.

La actividad estuvo coordinada por la responsable del área, Joana Serrano, quien destacó la importancia de estas propuestas: “Este taller fue pensado especialmente para nuestros adultos mayores, porque sabemos que el Alzheimer es una enfermedad muy prevalente en esta etapa de la vida. Más allá de la prevención, lo importante es brindar herramientas para que sepan cómo manejar la enfermedad, cómo acompañar a las personas afectadas y también cómo contener a las familias”.

La jornada se desarrolló con la participación de la licenciada en nutrición, Ada Roldán, quien estuvo a cargo de la capacitación y explicó de qué manera los buenos hábitos alimenticios contribuyen a la salud del cerebro: “La idea es que los adultos mayores comprendan que con alimentos básicos que tienen en sus casas pueden potenciar su salud. La alimentación adecuada es clave para cuidar el cerebro y prevenir el deterioro cognitivo. Por eso planteamos una dinámica sencilla, con consejos prácticos y también actividades recreativas, como adivinanzas y juegos, para estimular la mente de manera divertida”.

En su exposición, Roldán advirtió sobre el impacto de la mala alimentación y la importancia de revalorizar nutrientes esenciales: “Hoy en día hay un auge de comidas de mala calidad nutricional. Lo que buscamos es educar, enseñar que existen alimentos accesibles y beneficiosos que ayudan a mejorar la memoria, la concentración y la calidad de vida en general”.

La responsable de la Oficina de Adultos Mayores subrayó que este tipo de propuestas forman parte de la política inclusiva e integral impulsada por la gestión del intendente Roger Nediani, que busca generar espacios gratuitos de formación y contención para todas las franjas etarias.

“Estamos convencidos de que estas acciones no solo ayudan a prevenir enfermedades, sino que también fortalecen el bienestar general de nuestros adultos mayores. Queremos que cada vecino tenga acceso a la información y a herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida”, remarcó Serrano.

Finalmente, desde el área se invitó a toda la comunidad a sumarse a futuras actividades abiertas y gratuitas, orientadas a la promoción de hábitos saludables, el envejecimiento activo y la inclusión social de los adultos mayores bandeños.