Estudiantes recibe a Flamengo en busca de una remontada histórica por la Copa Libertadores

El Pincha debe revertir el 2-1 sufrido en Brasil y confía en su fortaleza en UNO para meterse entre los cuatro mejores del continente. El Fla, con apenas una derrota en los últimos doce juegos, llega como gran candidato.

Hoy 12:59

Este jueves desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata se juega su destino en la Copa Libertadores frente a Flamengo, por la revancha de los cuartos de final. El equipo de Eduardo Domínguez cayó 2-1 en la ida, pero mantiene intacta la ilusión de dar vuelta la serie. El vencedor de este cruce se medirá con Racing, que eliminó a Vélez, en semifinales.

El Pincha llega con confianza tras vencer a Defensa y Justicia en la liga local con un equipo alternativo, donde Lucas Alario marcó el tanto del triunfo. Además, en el segundo tiempo en Brasil mostró superioridad, lo que alimenta la fe en conseguir la épica en casa. Guido Carrillo será la referencia ofensiva, acompañado por Tiago Palacios, en un esquema que buscará intensidad desde el arranque.

Del otro lado, el Mengao pisa fuerte. Con apenas dos derrotas desde el Mundial de Clubes, el conjunto dirigido por Filipe Luis mantiene un invicto de nueve partidos. Su gran arma es la presión alta y la velocidad por bandas, algo que mostró en el primer tiempo de la ida. Además, llega con la polémica a cuestas: un comunicado del club derivó en la anulación de la expulsión de Gonzalo Plata, que podrá ser de la partida.

Las probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.