Invitan a participar de la 3ª edición del certamen de danza “Expresarte sin Fronteras”

La provincia se prepara para una jornada de arte y convivencia este sábado 27 de septiembre. Rubros y categorías.

Hoy 14:43

La E.S.P.E.A N°1 "Nicolás Segundo Gennero" dará inicio a la tercera edición de “Expresarte sin Fronteras”, una competencia que se ha convertido en un espacio clave para fortalecer la identidad cultural a través de la danza. El evento, que se desarrollará este sábado 27 de septiembre de 9 a 21 horas, se llevará a cabo en Av. Belgrano 1289, y reunirá a instituciones educativas, academias, escuelas de danza y agrupaciones folklóricas de toda la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con un enfoque pedagógico, Expresarte sin Fronteras no solo busca promover la expresión artística, sino también fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y el respeto, valores fundamentales para el desarrollo de la comunidad. A lo largo de esta jornada, los participantes tendrán la oportunidad de mostrar lo mejor de sus tradiciones y disfrutar de la danza como una poderosa herramienta educativa.

El certamen contará con diversas categorías y rubros en las que podrán participar grupos y bailarines de distintas edades. Las categorías son las siguientes:

Categoría juvenil (15 a 19 años):

- Argumental libre

- Pareja tradicional

- Conjunto de danza tradicional

Categoría jóvenes adultos (de 20 a 40 años):

- Conjunto de danza tradicional

- Pareja de zamba

- Solista de Malambo en contrapunto mixto (única, hasta 35 años)

- Argumental libre

Categoría adultos mayores (de 40 años en adelante):

- Conjunto de danza tradicional

- Pareja de danza tradicional

Categoría consagración:

- Pareja tradicional juvenil

- Pareja de zamba

- Solista de Malambo contrapunto mixto

Este evento se presenta como una verdadera fiesta de la danza, donde la expresión artística y el respeto por nuestras tradiciones se entrelazan, brindando a todos los participantes una oportunidad única para fortalecer sus lazos con la cultura santiagueña.