Entregaron computadoras, kits escolares e inauguran una plaza de juegos en la escuela del paraje Lomitas

La jornada inició con juegos lúdicos en el marco del programa "Juntos a la escuela" con la participación de la comunidad educativa del establecimiento.

Durante la mañana de este jueves, tuvo lugar un operativo rural llevado adelante por UATRE - RENATRE, en la escuela rural Nº 103 "20 de junio" del paraje Lomitas en el departamento Robles.

La jornada inició con juegos lúdicos en el marco del programa "Juntos a la escuela" con la participación de la comunidad educativa del establecimiento, actividad que tuvo lugar en el playón exterior.

Posteriormente arribaron las autoridades municipales junto al intendente Dr. Víctor Araujo, quien junto a las autoridades de los organismos que llevan estos operativos a la ruralidad, procedieron al acto de inauguración de una plaza de juegos para el colegio, en el marco del operativo rural que tiene como objetivo fundamental promover la registración de trabajadores rurales y empleadores; difundir las novedades en materia de prestaciones; registración; fiscalización y brindar Capacitaciones en todo el país.

También, en el marco de este programa, el registro continúa con su colaboración para la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, buscando fomentar una niñez en un ambiente saludable que garantice los derechos de las infancias.

Estuvieron presentes el presidente del UATRE José Voytenco; el intendente de la ciudad Dr. Víctor Araujo e integrantes de su gabinete ejecutivo; el vicepresidente Mario Salazar y los directores de UATRE Carolina Llanos y José Adrián Liguen.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la docente Claudia Gómez y posterior discurso de la directora de la escuela rural anfitriona, Prof. Adriana Isabel Ruiz. La invocación religiosa estuvo a cargo del cura párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, presbítero Vicente Avellaneda.

Tras la entonación del Himno Nacional las autoridades procedieron al corte de cintas y el descubrimiento de una placa en el sector de juegos para los niños. También hicieron entrega de cinco computadoras de escritorio reacondicionadas para la sala de informática, kits escolares y guardapolvos como obsequio de UATRE para todos los alumnos.

También participaron de la jornada, la Directora Carolina Llanos, el titular del RENATRE Santiago del Estero Óscar Chazarreta; la Dra. María Elena Herrera, presidente del Consejo General de Educación de la provincia, quién estuvo acompañada por el director de nivel primario Prof. Gustavo Grimaldi y la asesora legal de la Dirección General de Nivel Primario, Dra. Silvana Scharger.