Juan Fiad: “El Zanjón es la punta de lanza para el desarrollo de los próximos 50 años en la provincia”

El abogado y candidato a comisionado municipal de El Zanjón, Juan Fiad, aseguró que la localidad “es hoy una comunidad muy importante” y remarcó que su propuesta de gestión busca integrar a los vecinos y garantizar que la comisión sea “un lugar a puertas abiertas”.

En diálogo con Tiempo para Compartir por Radio Panorama, sostuvo que “todo el desarrollo de la provincia va hacia el sur, y El Zanjón será la punta de lanza en 50 o 100 años para armar un buen proyecto que pueda replicarse en otras comunidades”.

Fiad destacó que la urbanización en la zona creció de manera acelerada y que es necesario ordenar el proceso para brindar soluciones a los vecinos. “Tenemos que encontrar la manera de que el vecino vuelva a creer en la política. Ellos deben saber que sus palabras serán escuchadas y sus ideas valoradas”, expresó.

El candidato remarcó que su propuesta no está cerrada y que se nutre de los aportes de los propios habitantes. “Estamos convocando a los vecinos para que integren el proyecto y podamos enriquecerlo. El Zanjón tiene una zona rural, otra semirural y una urbana; queremos que haya uniformidad y que todos los servicios lleguen a cada rincón”, explicó.

Finalmente, subrayó que la Comisión Municipal debe trabajar de manera articulada con la provincia para mantener y acompañar las obras que se ejecutan. “Humildemente hacemos la propuesta y el compromiso de trabajo. Queremos construir junto a todos un mejor lugar para vivir”, concluyó.