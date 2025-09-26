Operativo integral: el municipio concretó múltiples trabajos en el B° Avenida

Se llevaron a cabo tareas de bacheo, desmalezamiento y limpieza de espacios públicos y centros educativos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Hoy 14:36

En los últimos días, la Municipalidad de La Banda, a través de las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, ejecutó un amplio operativo integral en el barrio Avenida con el objetivo de mejorar las condiciones del sector y la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos realizados incluyeron el acondicionamiento de calles, el bacheo en las arterias principales, la reposición de luminarias, el barrido de calles, y el desmalezamiento y limpieza de espacios verdes y deportivos. Además, se trabajó en la limpieza y acondicionamiento de instituciones clave de la zona, como la Escuela Primaria y Secundaria Municipal N°1 “Ada Nilda Alderete”, el Jardín de Infantes Municipal N°9 “Payasitos” y el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N°7.

En este sentido, desde las áreas municipales se hizo un llamado a la conciencia ciudadana para que los vecinos colaboren en el mantenimiento de los espacios públicos. Se destacó la importancia de evitar la formación de mini basurales, ya que estos no solo afectan la estética del barrio, sino que también se convierten en focos infecciosos, favoreciendo la proliferación de mosquitos y otras alimañas.

La Municipalidad instó a la comunidad a trabajar en conjunto para conservar la limpieza y el orden de los espacios compartidos, recordando que un entorno limpio beneficia a toda la sociedad.