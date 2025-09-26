Mitre visita a Deportivo Morón buscando seguir por la senda del triunfo en la Primera Nacional

El Aurinegro se medirá esta noche con el Gallito por la fecha 33 de la Zona B.

26/09/2025

Mitre afrontará esta noche un nuevo compromiso en la Primera Nacional, cuando visite a Deportivo Morón por la fecha 33 de la Zona B. El encuentro se jugará desde las 21:00, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión a través de TyC Sports Play.

El Aurinegro, ya sin posibilidades de ingresar al Reducido, buscará sumar puntos que le permitan cerrar de la mejor manera el campeonato. El conjunto santiagueño llega motivado tras la victoria conseguida en el Doctores Castiglione, donde venció a Talleres de Remedios de Escalada en un partido que decretó el descenso del equipo bonaerense.

Enfrente tendrá a un Gallito con realidades diferentes: el equipo del oeste bonaerense se mantiene en zona de Reducido y saldrá a buscar un triunfo que le asegure la clasificación a la próxima instancia.

Autoridades

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Mitre intentará volver a sumar fuera de casa, mientras que Morón se jugará gran parte de su futuro inmediato en el torneo.