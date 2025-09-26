Aldosivi y Argentinos Juniors se enfrentan en Mar del Plata con diferentes objetivos

El Tiburón quiere salir del fondo y el Bicho busca meterse en zona de clasificación.

26/09/2025

Aldosivi se enfrentará este sábado a Argentinos Juniors, desde las 14.30 en el Estadio José María Minella, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Yael Falcón Pérez, y será transmitido por ESPN Premium.

El Tiburón atraviesa un presente crítico: ocupa el último lugar tanto en la tabla anual (18 puntos) como en la de promedios, con un coeficiente de 0.720. El equipo dirigido por Guillermo Farré todavía no ganó en el Clausura, apenas convirtió un gol en nueve partidos y viene de caer 2-0 frente a Tigre en Victoria, en un duelo marcado además por la suspensión inicial por lluvia. La crisis deportiva se trasladó al ámbito institucional: los hinchas hicieron un banderazo en la previa y manifestaron su enojo contra el DT y el presidente Hernán Tillous.

Por el lado del Bicho de La Paternal, el panorama es distinto. El conjunto de Nicolás Diez llega entonado tras golear 3-0 a Banfield, con un doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano. Con esa victoria, busca encadenar resultados que le permitan consolidarse en puestos de playoff y acercarse al lote que pelea por la clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo no podrá contar con Matías Giménez Rojas, baja sensible por la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

Probables formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.