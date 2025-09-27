Jopi se perdió en el barrio Belgrano y su familia la busca desesperadamente

Se solicita a los vecinos y transeúntes de la zona que, si tienen algún dato sobre el paradero de Jopi, se comuniquen de inmediato al número 3854737166.

Hoy 10:46

En el barrio Belgrano, se busca con urgencia a Jopi, una perrita viejita y castrada que se ha perdido recientemente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mascota, conocida por su carácter tranquilo y cariñoso, desapareció en las últimas horas, y su familia está profundamente preocupada por su bienestar.

Se solicita a los vecinos y transeúntes de la zona que, si tienen algún dato sobre el paradero de Jopi, se comuniquen de inmediato al número 3854737166.

Además, se pide que, si alguien la ve, la retenga con cuidado hasta la llegada de su dueño.