Jopi se perdió en el barrio Belgrano y su familia la busca desesperadamente

Se solicita a los vecinos y transeúntes de la zona que, si tienen algún dato sobre el paradero de Jopi, se comuniquen de inmediato al número 3854737166.

Hoy 10:46

En el barrio Belgrano, se busca con urgencia a Jopi, una perrita viejita y castrada que se ha perdido recientemente. 

La mascota, conocida por su carácter tranquilo y cariñoso, desapareció en las últimas horas, y su familia está profundamente preocupada por su bienestar.

Además, se pide que, si alguien la ve, la retenga con cuidado hasta la llegada de su dueño.

TEMAS Mascotas perdidas

