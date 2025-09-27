Abrieron las inscripciones para la Diplomatura Superior en Prácticas de la Enseñanza en la UNSE

Las inscripciones están abiertas hasta el inicio del curso, el 4 de octubre.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) anunció la apertura de las inscripciones para la Diplomatura Superior en Prácticas de la Enseñanza, un postítulo que dará comienzo el 4 de octubre. Este programa se dicta en el marco de un convenio con la Asociación de Docentes Independientes de los Niveles Medio y Terciario (ADIMyT).

La diplomatura tiene un total de 600 horas reloj y se desarrollará en modalidad virtual a lo largo de ocho meses. Está destinada a docentes egresados de Nivel Superior, profesores de Ciencias de la Educación, licenciados en Educación y egresados universitarios que se desempeñan en la formación docente o técnica de Nivel Superior.

El enfoque de la diplomatura está centrado en conducir clases prácticas en los institutos de formación docente y técnicos de Nivel Superior, proporcionando a los participantes las herramientas necesarias para mejorar su desempeño en el ámbito educativo. Se trabajará bajo un marco teórico-normativo actualizado y con los últimos referentes en el área.

El curso se dictará mediante clases sincrónicas a través de Google Meet, una de las plataformas recomendadas por el Instituto Nacional de Formación Docente, que permite la organización y desarrollo de clases por videollamada.

Las inscripciones están abiertas, pero el cupo es limitado. Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas a través de los siguientes medios de contacto:

Teléfonos : 385-5854901 / 385-578666

: 385-5854901 / 385-578666 Facebook : adimytcapacitadora

: adimytcapacitadora Correo electrónico: adimytcapacitadora@gmail.com

Esta diplomatura es una excelente oportunidad para fortalecer la formación docente y mejorar las competencias en la enseñanza de Nivel Superior.