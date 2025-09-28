Quimsa recibe a Argentino de Junín en busca de su primer triunfo en el Ciudad

La Fusión buscará reponerse esta noche de la caída en el debut ante Instituto de Córdoba.

Hoy 06:30

Quimsa buscará esta noche su primera victoria como local en la Liga Nacional de Básquet 2025/26, cuando desde las 21 reciba en el estadio Ciudad a Argentino de Junín, que hará su debut en la temporada.

El equipo de Leandro Ramella viene de caer ajustadamente ante Instituto de Córdoba por 73-72 y buscará reponerse en casa.

El conjunto santiagueño cerrará su primera semana de competencia con la obligación de corregir errores. “Va a ser un partido duro, porque nosotros siempre que jugamos con equipos que tienen poco por perder, si no estamos bien plantados se complica”, advirtió el entrenador fusionado en la previa.

Por su parte, Argentino de Junín llega con plantel renovado y nuevo DT, Diego Camún. El Turco incorporó a los extranjeros Martín Trelles, Xavier Reyes, Von Cameron Davis y Joao Pedro Demetrio, además de los nacionales Jeremías Sandrini, Jeremías Frontera, Aaron Pablo y Fernando Podestá. El objetivo principal será mantener la categoría, aunque no descartan pelear por un lugar en los playoffs si logran consolidar su identidad de equipo.