Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 13º
X
Somos Deporte

Quimsa recibe a Argentino de Junín en busca de su primer triunfo en el Ciudad

La Fusión buscará reponerse esta noche de la caída en el debut ante Instituto de Córdoba.

Hoy 06:30

Quimsa buscará esta noche su primera victoria como local en la Liga Nacional de Básquet 2025/26, cuando desde las 21 reciba en el estadio Ciudad a Argentino de Junín, que hará su debut en la temporada. 

El equipo de Leandro Ramella viene de caer ajustadamente ante Instituto de Córdoba por 73-72 y buscará reponerse en casa.

El conjunto santiagueño cerrará su primera semana de competencia con la obligación de corregir errores. “Va a ser un partido duro, porque nosotros siempre que jugamos con equipos que tienen poco por perder, si no estamos bien plantados se complica”, advirtió el entrenador fusionado en la previa.

Por su parte, Argentino de Junín llega con plantel renovado y nuevo DT, Diego Camún. El Turco incorporó a los extranjeros Martín Trelles, Xavier Reyes, Von Cameron Davis y Joao Pedro Demetrio, además de los nacionales Jeremías Sandrini, Jeremías Frontera, Aaron Pablo y Fernando Podestá. El objetivo principal será mantener la categoría, aunque no descartan pelear por un lugar en los playoffs si logran consolidar su identidad de equipo.

 
TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mónica Farro confesó que se graba teniendo sexo con su marido: “Nos calienta”
  2. 2. Detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio narco: habría enterrado los cuerpos
  3. 3. El comité de emergencia de la Municipalidad retiró árboles caídos por el fuerte viento en la ciudad
  4. 4. Martín Oesterheld revivió "El Eternauta" en la cuarta jornada de la Feria del Libro 2025
  5. 5. Norma Fuentes y Juan Leguizamón presentaron la 2° Antología de La Bibliodera en la Feria del Libro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT