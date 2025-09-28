Día del Hincha de River: el video del club y por qué se celebra el 28 de septiembre

Cada 28/9 los hinchas millonarios celebran su día en homenaje a uno de los máximos ídolos de la historia millonaria.

Hoy 00:42

Como cada 28 de septiembre los hinchas de River Plate celebran su día, una fecha que desde 2003 está marcada en el calendario sentimental del club en homenaje a Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia millonaria. Para la ocasión, la institución de Núñez compartió un video especial en sus redes sociales.

La elección de la fecha conmemora el natalicio de Labruna, símbolo eterno de River por su identificación con los colores y por los récords que aún conserva. Con 317 goles oficiales (293 en torneos locales), se mantiene como el máximo artillero histórico del club. Además, lidera la tabla de goleadores en los Superclásicos con 16 tantos frente a Boca y es el segundo jugador con más partidos disputados en la institución, con 515 presencias, solo superado por Amadeo Carrizo.

Su debut en Primera se produjo en 1939 y rápidamente comenzó a escribir páginas doradas como integrante de La Máquina, junto a Moreno, Muñoz, Pedernera y Loustau. Ya como entrenador, fue quien en 1975 cortó la sequía de 18 años sin títulos y luego sumó un total de seis campeonatos desde el banco, alcanzando en su trayectoria completa 22 títulos entre jugador y DT, cifra que décadas después igualaría Marcelo Gallardo.

El legado de Labruna trasciende el tiempo. Su imagen está inmortalizada en la estatua ubicada en la entrada del Museo River, de más de seis toneladas y 6,7 metros de altura, inspirada en una icónica foto publicada en El Gráfico donde definía con un taco. Por todo ello, cada 28 de septiembre, el pueblo millonario celebra no solo al ídolo, sino también a una parte esencial de su identidad.