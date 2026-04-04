La trama social de nuestras decisiones

Hablar del comportamiento humano suele llevarnos rápidamente al terreno de las emociones, las decisiones personales o las historias de vida.

04/04/2026

Por Susana Stock, en diario Clarín

Sin embargo, existe una dimensión que, muchas veces, pasa desapercibida y que resulta igual o incluso más determinante: la dimensión social. El ser humano no se comporta en el vacío. Piensa, siente y actúa dentro de redes de relaciones, normas, expectativas y símbolos compartidos.

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Desde que una persona nace comienza un proceso de aprendizaje social. Aprende a discernir qué es aceptado y qué no, cómo expresar emociones, cómo relacionarse con otros e incluso cómo interpretar el mundo. La familia, la escuela y los medios de comunicación han sido, históricamente, espacios centrales en esta formación. Hoy, además, las redes sociales se suman como escenarios influyentes que también modelan la conducta.

El comportamiento humano, observado desde lo social, es en gran medida una construcción colectiva. Lo que una sociedad considera adecuado o inapropiado cambia a lo largo del tiempo, dependiendo de las normas establecidas y de la evolución de las formas de comunicación, las relaciones laborales y los vínculos interpersonales.

Las crisis sociales suelen poner en evidencia esta dimensión colectiva de la conducta. En contextos de incertidumbre económica, conflictos políticos o cambios culturales profundos aparecen fenómenos como el antagonismo, el miedo social o la desconfianza. Pero también emergen comportamientos solidarios: redes de ayuda, voluntariado y cooperación entre vecinos que fortalecen el capital social. En definitiva, son dos caras de una misma moneda.

La humanidad demuestra una enorme capacidad de solidaridad en situaciones críticas, mientras que, en la vida cotidiana, con frecuencia prevalece la confrontación permanente, deteriorando la convivencia social. La polarización simplifica la realidad y fragmenta a la sociedad en bandos aparentemente irreconciliables. Las redes sociales amplifican este fenómeno al incentivar la provocación interpersonal y la necesidad de tomar posición de un lado u otro en la discusión pública y, por qué no, también en la familiar. El costo de este clima social es alto.

Comprender cómo influyen las estructuras sociales en el comportamiento humano es hoy una tarea ineludible. El bienestar subjetivo y social no debería medirse únicamente a partir de indicadores económicos, sino también por la calidad de los vínculos que sostienen la vida en comunidad.

Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de escucharse, discutir sin destruirse y convivir en la diferencia, el problema ya no es solo económico o político: es profundamente humano.

Entonces, cabe preguntarse: ¿el reto consiste solo en mejorar las condiciones económicas e institucionales, o también en reconstruir el tejido social que sostiene la convivencia? La respuesta, en gran medida, depende de las decisiones cotidianas que como sociedad somos capaces de construir.