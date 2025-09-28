Martita Fort compartió su felicidad por el sexo de bebé de su tía Rocío Marengo

A través de sus redes, mostró su entusiasmo y compartió detalles del evento organizado por su tío Eduardo.

Hoy 17:46

Martita Fort compartió con sus seguidores en redes sociales su emocionada alegría tras enterarse que el bebé que espera su tía Rocío Marengo será un varón. La hija del fallecido Ricardo Fort expresó su felicidad con un emotivo mensaje, asegurando que “se viene el primo” en una historia de Instagram donde compartió una foto de Rocío y Eduardo posando con la torta del evento de revelación de sexo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Team nene" fue el mensaje que Martita añadió en otro de sus posteos, confirmando que, desde antes de la fiesta, ya intuía que el bebé sería varón, y mostrando el vestido celeste que eligió para la celebración. Con su habitual alegría, Martita demostró estar entusiasmada por la llegada del nuevo integrante a la familia Fort.

Tal como Rocío Marengo había adelantado en entrevistas previas, la fiesta organizada por Eduardo Fort estuvo llena de detalles especiales. Hubo ambientación temática, catering, regalos y comida para todos los invitados, además de shows sorpresa, chocolates y hasta fuegos artificiales, lo que convirtió la revelación en un evento memorable para todos los presentes.

El entusiasmo de Martita se reflejó no solo en sus publicaciones, sino también en su cariño y felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia, quien sin duda ya es esperado con mucho amor por todos.