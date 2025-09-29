Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 22º
X
País

La ANMAT sacó de circulación dos aceites de oliva ilegales por falta de habilitación sanitaria

La investigación reveló que los productos eran apócrifos. No contaban con autorización oficial y usaban números de registro adulterados. La medida rige en todo el país.

Hoy 09:17

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en la Argentina de dos aceites de oliva rotulados como “Morando Premium” y “Estancia Olivares”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo, ambos productos eran falsificados, ya que presentaban números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que no existen. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza tanto a la venta en negocios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en la Argentina de dos aceites de oliva rotulados como “Morando Premium” y “Estancia Olivares”.

Según el organismo, ambos productos eran falsificados, ya que presentaban números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que no existen. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza tanto a la venta en negocios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  3. 3. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
  4. 4. Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte
  5. 5. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT