La ANMAT sacó de circulación dos aceites de oliva ilegales por falta de habilitación sanitaria

La investigación reveló que los productos eran apócrifos. No contaban con autorización oficial y usaban números de registro adulterados. La medida rige en todo el país.

Hoy 09:17

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en la Argentina de dos aceites de oliva rotulados como “Morando Premium” y “Estancia Olivares”.

Según el organismo, ambos productos eran falsificados, ya que presentaban números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que no existen. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza tanto a la venta en negocios físicos como en plataformas de comercio electrónico.

