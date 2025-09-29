Ingresar
Thiago Medina dio un paso clave en su recuperación tras el grave accidente

El mediático empezó a ser desvinculado de la asistencia respiratoria. Continúa en terapia intensiva, pero su evolución genera optimismo en el entorno.

Hoy 12:46

Este lunes se conoció un nueva información sobre la salud de Thiago Medina, luego de que los médicos empezaran ayer a sacarle la asistencia respiratoria.

“Evoluciona estable”, afirmaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a TN Show. El mediático sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

El domingo se había anticipado que el joven que se hizo famoso por Gran Hermano 2022 (Telefe) había tenido un cambio bastante favorable.

“Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica”, informaron.

A través del comunciado destacaron que el mediático “se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica”. ”Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante”, precisaron.

