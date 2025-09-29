Se continúan realizando tareas de mantenimiento en centros de salud dependientes del municipio

Las tareas incluyeron la limpieza y mantenimiento de aires acondicionados en el edificio central de la Secretaría de Salud y en el CAMM Central Argentino, además del pintado de la fachada y mantenimiento externo de la Sala San Javier.

Hoy 13:08

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda informó que durante los últimos días se realizaron múltiples trabajos de mantenimiento en diferentes dependencias y centros de atención primaria, con el objetivo de mejorar los espacios donde diariamente se brinda atención a la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas incluyeron la limpieza y mantenimiento de aires acondicionados en el edificio central de la Secretaría de Salud y en el CAMM Central Argentino, además del pintado de la fachada y mantenimiento externo de la Sala San Javier.

Asimismo, se destacó el trabajo conjunto con el personal del Obrador Dorrego, quienes llevaron adelante el pintado y colocación de rejas faltantes en el CAMM Avenida, garantizando mayor seguridad y mejorando la infraestructura del lugar.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, señaló: “Estos trabajos forman parte de una política constante de cuidado de la infraestructura sanitaria, porque sabemos que contar con espacios cómodos y seguros es fundamental para vecinos y trabajadores. Agradecemos a cada equipo que colabora en esta tarea, que también es parte de garantizar el derecho a la salud pública de calidad”.

Finalmente, desde la Secretaría remarcaron que estas acciones se desarrollan en el marco de la gestión del intendente Roger Elías Nediani, quien impulsa un plan de infraestructura y mantenimiento integral para consolidar un sistema sanitario cercano, humano y en permanente crecimiento.