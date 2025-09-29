Barracas Central enfrenta a Belgrano buscando subirse a la cima

El Guapo quiere sumar de a tres ante el Pirata para quedar como líder de la Zona A del Torneo Clausura.

En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibirá este lunes desde las 15:30 a Belgrano, en un partido que puede ser determinante en la pelea por la Zona A del Torneo Clausura. El Guapo busca recuperarse de la caída ante Sarmiento y alcanzar la cima, mientras que el Pirata llega con el envión de la goleada a Newell’s y sueña con los playoffs.

El equipo de Rubén Darío Insua sufrió un traspié inesperado al perder como local 1-0 frente a un Sarmiento que pelea por mantener la categoría. Sin embargo, Barracas continúa como escolta de Unión con 15 puntos y, de ganar esta tarde, quedará como único líder de la zona. Ese lugar no solo significaría un envión anímico, sino también la ventaja de disputar en casa un eventual cruce de octavos de final.

Por el lado cordobés, los dirigidos por Ricardo Zielinski llegan en alza luego de un sólido 3-0 ante Newell’s en el Kempes, triunfo que cortó una racha de cuatro partidos sin victorias. Belgrano también eliminó recientemente a la Lepra en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales. En la tabla, el Pirata aparece séptimo con 12 puntos, los mismos que Huracán, y necesita sumar en esta visita a Barracas para no perder su lugar entre los ocho mejores.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 15:30

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: ESPN Premium