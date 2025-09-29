Ingresar
El Dr. Fabián Salvioli brindará una conferencia en la UCSE sobre derecho internacional y crisis global

El reconocido jurista argentino y Relator Especial de la ONU disertará el martes 30 de septiembre en el campus universitario de la UCSE. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Hoy 20:48
Dr. Fabián Salvioli

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) será sede de una conferencia magistral a cargo del Dr. Fabián Salvioli, prestigioso abogado y especialista en derechos humanos, este martes 30 de septiembre a las 18 horas en el Salón Auditorio del Campus Universitario. La disertación llevará por título “La relevancia del derecho internacional contemporáneo frente a la crisis actual” y estará abierta tanto a la comunidad académica como al público en general.

Salvioli, de amplia trayectoria internacional, se desempeña desde 2018 como Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el Máster en Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos.

Su labor académica y profesional ha sido reconocida con títulos de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Universitario de Puebla (México) y la Universidad de Valencia (España). Asimismo, fue distinguido como Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Pampa.

Con esta actividad, la UCSE busca acercar a estudiantes y profesionales un espacio de reflexión y debate sobre el papel del derecho internacional en un escenario global marcado por crisis políticas, sociales y humanitarias.

